"Sentimento ruim", diz Lourenço após derrota do Ceará para o Sport na Série B

Lourenço deve ser titular no meio-campo alvinegro Crédito: AURÉLIO ALVES

Com um gol nos acréscimos, o Ceará foi derrotado pelo Sport, nesta segunda-feira, 7, por 2 a 1 e se vê, agora, a cinco pontos do G-4 da Série B do Brasileiro. Após o clássico na Ilha do Retiro, o volante do Vovô, Lourenço, falou na saída do gramado e avaliou o resultado adverso. "Sentimento ruim, gente veio pra ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos, mas voltamos pra casa e sabemos que temos mais um jogo importante, estamos vivos, agora é treinar e trabalhar bastante. Acreditamos até o final e o grupo todo confia", disse o camisa 97.