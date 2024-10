Matheus Bahia diz que Ceará recebe força da torcida mesmo em jogos fora de casa

Lateral agradeceu o apoio da torcida nos jogos em casa e no titulo do Campeonato Cearense

O lateral-esquerdo Matheus Bahia reforçou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4, o impacto do apoio da torcida do Ceará mesmo nos jogos fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Com campanha modesta como visitante, o 9º melhor aproveitamento, o Alvinegro visita o Sport nesta segunda, no Recife, de olho no G-4 da competição.

O atleta ainda valorizou o recorte dos dois jogos que o clube teve em casa, quando venceu o Vila Nova (4 a 0) e o Brusque (1 a 0) com a presença da torcida no Castelão.

“Seguimos juntos nessa sinergia com a torcida, eles são muito importantes para o nosso acesso, assim como no início do ano foram cruciais na campanha do título cearense. Eles sabem da sua importância e por isso nos apoiam tanto, por que estamos correspondendo da forma que eles querem.”

O Ceará enfrenta a equipe do Sport nesta segunda-feira, 7, às 21 horas, na Ilha do Retiro. A equipe cearense se encontra na 6ª colocação com 45 pontos, enquanto o time pernambucano ocupa a 3ª posição, com 47 pontos.