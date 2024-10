Adaptado a Fortaleza, Rafael Ramos explica saída do Corinthians e escolha pelo Ceará

Lateral-direito Rafael Ramos no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Além de citar os objetivos profissionais, o defensor também dissertou sobre sua adaptação à capital cearense. Na oportunidade, o camisa 6 não poupou elogios. "Desde que cheguei, gostei bastante do clima, a adaptação está sendo boa à capital. Gosto da natureza, da praia, estar perto do mar ajuda a mente. Estou gostando da parte desportiva e da vida pessoal, me adaptando bem.”

Saída do Corinthians Em outro momento da entrevista, Rafael comentou acerca da sua saída do Corinthians no início da temporada e atribuiu a perda de espaço no clube paulista às mudanças de técnicos constantes.