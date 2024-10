Sport x Ceará: Vovô joga bem, mas desatenção defensiva custa resultado na Ilha do Retiro

O time cearense foi superado por 2 a 1, com gol nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Wellington Silva. Antes, Barletta e Erick Pulga haviam anotado os tentos

A desatenção defensiva do Ceará custou o resultado na Ilha do Retiro contra o Sport, nesta segunda-feira, 7, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cearense foi superado por 2 a 1, com gol nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Wellington Silva. Antes, Barletta e Erick Pulga haviam anotado os tentos.

Em campo, o Alvinegro de Porangabuçu apresentou um futebol convincente, conseguindo neutralizar o Sport durante parte do confronto. As chances desperdiçadas no primeiro tempo também contribuíram para mais uma derrota do Ceará como visitante na Série B.

Com a derrota para o Sport, o Ceará alcançou a quarta partida sem vitória atuando longe da capital cearense na Série B. O aproveitamento do time cearense como visitante é de 26,6%.

O revés sofrido ainda ampliou a distância do Alvinegro de Porangabuçu para o G-4 da Série B. Com 45 pontos, o Vovô tinha a oportunidade de entrar na zona de acesso em caso de vitória, mas agora está a cinco do quarto colocado, o Mirassol.

Sport x Ceará: Domínio do meio-campo, falta de objetividade, chances perdidas e participação da arbitragem

Organizado defensivamente, o Ceará conseguiu encaixotar o Sport na marcação, encurtando o espaço e tirando as principais opções de passes no campo ofensivo. A equipe cearense concentrava as ações defensivas, principalmente, no meio-campo, para, também, conseguir encaixar contra-ataques em velocidade.

Faltava, no entanto, mais objetividade ao Alvinegro de Porangabuçu. Durante o primeiro tempo, o Ceará teve mais a posse de bola, mas encontrava dificuldade para conseguir desenvolver a fase ofensiva. Ainda assim, criou duas chances claras de abrir o marcador, desperdiçadas por Erick Pulga, mandando à esquerda de Caique França aos 23 minutos, e Jorge Recalde, aos 33, ao receber de Aylon e parar no arqueiro do Leão da Ilha. Nas duas oportunidades, os atletas estiveram cara a cara com o goleiro do Sport.

Com a postura apresentada na etapa inicial, o Ceará conseguiu controlar as ações da partida e, principalmente, o ímpeto do Sport. A equipe pernambucana conseguiu criar apenas uma oportunidade durante o primeiro tempo, concluída em gol por Titi Ortíz, mas anulado pela arbitragem devido à participação de Zé Roberto — em posição irregular — no lance. Nos acréscimos, ainda teve mais um tento irregular do Leão da Ilha, marcado por Igor Cariús, após receber assistência de Lucas Lima e arrematar cruzado no ângulo de Bruno Ferreira.

Sport x Ceará: Protagonistas atuam abaixo, e desatenção defensiva do Vovô prejudica

A etapa decisiva evidenciou um problema diante do Sport: a atuação ruim dos protagonistas alvinegros, sobretudo os atletas de frente. Erick Pulga sofreu para superar a marcação imposta pelo Leão da Ilha com Igor Cariús e Domínguez. O camisa 16 até buscou algumas jogadas individuais, mas sem conseguir obter sucesso. Além do ponta-esquerda, Saulo Mineiro e Aylon também tiveram participação discreta no confronto.

O time cearense conseguiu manter o ritmo agressivo durante os 15 minutos iniciais do segundo tempo. Ofensivamente, conseguiu criar uma chance no primeiro lance da partida, mas Matheus Bahia parou em Caique França.

Uma falha defensiva do Alvinegro de Porangabuçu, no entanto, custou o resultado na Ilha do Retiro. O sistema defensivo, com apoio de Erick Pulga e Saulo Mineiro, não conseguiram impedir o avanço de Lucas Lima na área e o camisa 19 do Sport cruzou para Barletta completar, nas costas do lateral-direito Rafael Ramos, em gol.

Era esperado uma postura ainda mais agressiva do Vovô em Pernambuco. Em contrapartida, a equipe passaria a sofrer mais contra-ataques. O cenário aconteceu, com ambas as equipes desperdiçando oportunidades. Zé Roberto, aos 20 minutos, teve a chance de ampliar, após falha de Matheus Felipe, mas desperdiçou. A chance do empate do Alvinegro de Porangabuçu caiu nos pés de Aylon, aos 27, mas o camisa 11 mandou à direita de Caique França. No lance seguinte praticamente, Gustavo Coutinho recebeu cruzamento e cabeceou para fora.

Sport x Ceará: Redenção de Pulga para assumir artilharia da Série B, recolocar o Alvinegro no jogo e tudo ou nada em campo

Enquanto o árbitro não apita o final do jogo, há possibilidade de um atleta em baixa conseguir a redenção. O cenário aconteceu com Erick Pulga. O camisa 16 estava abaixo em campo, mas conseguiu a reparação em campo ao marcar o gol do empate do Ceará aos 32 minutos, após bate e rebate na área do Leão da Ilha. Com o tento, o ponta-esquerda alcançou a artilharia da Série B, com 10 gols.

A equipe cearense se recolocou no confronto e buscou a vitória até o encerramento da partida. Porém, sem conseguir impor mais aquela pressão ofensiva, se viu em um cenário diferente do apresentado ao longo do jogo. Buscava os contra-ataques, mas esbarrava no sistema defensivo do Sport.

Léo Condé até promoveu mudanças para conseguir dar mais ofensividade ao Vovô. Lucas Rian entrou na vaga de Aylon e o Ceará passou a ter três atletas de velocidade no ataque. O idealizado pelo treinador não trouxe resultado prático em campo.

Sport x Ceará: Reta final da partida tem gol do Sport e bola na trave no penúltimo lance da partida

O retorno à Ilha do Retiro ficou marcado por um final de jogo frenético, com o Sport conseguindo retornar à frente do marcador aos 49 minutos do segundo tempo, com Wellington Silva recebendo cruzamento rasteiro na área e finalizando no canto de Bruno Ferreira, em mais uma desatenção do sistema defensivo do Ceará.

Antes do apito final, o Vovô ainda conseguiu acertar o travessão de Caique França, em uma finalização desviada de Matheus Bahia.