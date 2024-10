Com apoio da torcida, Ceará viaja para encarar o Sport pela Série B

Na véspera do importante confronto direto do Sport, pela Série B, o Ceará viajou na noite deste domingo, 6, rumo ao Recife (PE) e contou com apoio em peso da torcida alvinegra, que foi em bom número ao Aeroporto Internacional Pinto Martins incentivar a equipe.

Os torcedores se articularam nas redes sociais para promover o "Aerovozão", mesmo em dia de eleições municipais, para empurrar o Vovô antes do embate do Rubro-Negro, que será nesta segunda-feira, 7, às 21 horas, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da competição nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na tarde deste domingo, em Porangabuçu, o Alvinegro realizou o último treino antes da partida. Os zagueiros Ramon Menezes e David Ricardo, que formam a dupla titular, serão desfalques no Recife por lesão e suspensão, respectivamente. A retaguarda será composta por Matheus Felipe e João Pedro Tchoca.