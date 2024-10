Torcida realizará "Aerovozão" em embarque do Ceará para Recife

Principal organizada do clube, a Torcida Organizada Cearamor (TOC) convocou os torcedores para a realização do "aerovozão", às 20 horas (de Brasília)

A delegação do Ceará embarca para Pernambuco neste sábado, 6, e receberá o apoio do torcedor alvinegro no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Principal organizada do clube, a Torcida Organizada Cearamor (TOC) convocou os torcedores para a realização do “aerovozão”, às 20 horas (de Brasília), com o lema “Juntos pelo acesso! Vamos apoiar e incentivar!”.

O movimento dos torcedores acontece na véspera do confronto contra o Sport pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida tem caráter decisivo e está sendo tratado internamente como “final”. Se vencer o Leão, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira, 7, o Alvinegro de Porangabuçu retornará ao G-4 do certame nacional, a oito rodadas do encerramento.

Com 45 pontos, o Ceará ocupa a 7ª colocação. A equipe de Léo Condé está a dois da zona de acesso.