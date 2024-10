CBF confirma jogo entre Sport e Ceará na Ilha do Retiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Ilha do Retiro como palco do jogo entre Sport e Ceará, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. Inicialmente, o confronto estava marcado para acontecer na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O horário e a data foram mantidos, portanto as equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, 7, às 21 horas, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B

Depois de quase um ano em reforma, o estádio do Sport foi liberado para receber jogos após atender às exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PMPE). Com os ajustes praticamente finalizados, o equipamento funcionará com 100% da capacidade permitida, comportando até 26.465 torcedores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a reforma, iniciada em janeiro, o clube investiu cerca de R$ 10 milhões, que foram distribuídos em revitalização das arquibancadas e do gramado, renovação do sistema de iluminação (incluindo novos refletores de LED), reforma dos vestiários e aumento na acessibilidade.