Ceará homenageia Richard em vitória contra o Brusque: "Foi por você, paredão"

Antes do apito inicial da partida encerrada em vitória, por 1 a 0, para o Ceará diante do Brusque, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série B, os jogadores do Ceará homenagearam o goleiro Richard, que passou por cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles e será desfalque do Vovô pelo restante da temporada.

Em suas redes sociais, após o triunfo que aconteceu na Arena Castelão, o clube publicou a foto do elenco reunido diante da torcida – que compareceu em peso, registrando público superior a 45 mil –, com a camisa do goleiro nas mãos de Richardson e a legenda: “Foi por você, paredão”.