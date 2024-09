"Não é tão grave", diz Léo Condé sobre lesão muscular de Lucas Mugni

A lesão de Mugni aconteceu na vitória do Ceará contra o Vila Nova, no dia 22 de setembro, pela 28ª rodada da Série B. Aos 34 minutos, o meio-campista deixou o campo alegando dores musculares para a entrada de Jorge Recalde

O meio-campista Lucas Mugni desfalcou o Ceará na vitória diante do Brusque na última sexta-feira, 27, para tratar um edema muscular na coxa esquerda. Questionado na coletiva pós-jogo sobre o grau da lesão do atleta, o técnico Léo Condé foi enfático ao dizer que a contusão “não é tão grave” e deixou claro que existe a possibilidade do camisa 10 do Vovô estar à disposição contra o Sport.

“A princípio, o departamento médico passou que não é tão grave, talvez tenha até a possibilidade de tê-lo à disposição para a partida contra o Sport”, disse.



