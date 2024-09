Série B: assista aos melhores momentos de Ceará 1x0 Brusque

Gol de Recalde, no segundo tempo, garante triunfo do Vovô sobre o Quadricolor no Castelão, pela 29ª rodada da Segundona

Com gol do paraguaio Jorge Recalde, no segundo tempo, o Ceará venceu o Brusque por 1 a 0, nesta sexta-feira, 27, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado faz o Vovô colar no G-4 e torcer por tropeços dos concorrentes diretos na briga pelo acesso.

Ceará 1x0 Brusque: veja melhores momentos