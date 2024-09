Brasileirão Série B: assista aos melhores momentos de Coritiba 3x1 Ceará

No Couto Pereira, Robson, Júnior Brumado e Matheus Frizzo marcaram os gols do Coxa, e Facundo Barceló descontou para o Vovô

O Ceará foi derrotado por 3 a 1 pelo Coritiba, nesta quarta-feira, 18, no Couto Pereira, em duelo pela 27ª rodada da Série B. Robson, Júnior Brumado e Matheus Frizzo balançaram as redes para o Coxa, enquanto Facundo Barceló descontou para o Alvinegro — todos no segundo tempo.

Coritiba 3x1 Ceará: veja os melhores momentos