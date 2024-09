Saulo Mineiro alcança 100 partidas pelo Ceará em derrota para Coritiba; veja números

Saulo Mineiro em atuação pelo Ceará contra o Operário-PR pela 25ª rodada da Série B Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O atacante Saulo Mineiro atingiu a expressiva marca de 100 partidas pelo Ceará na derrota por 3 a 1 para o Coritiba, nesta quarta-feira, 18, em duelo pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Coxa Branca, o camisa 73 atuou por 90 minutos, registrando duas finalizações para fora, 83% de acerto nos passes (10 de 12), quatro duelos ganhos e um corte, de acordo com o site de estatística SofaScore. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Saulo Mineiro está disputando a quarta temporada pelo Ceará. A trajetória do mineiro de 27 anos no clube cearense começou em 2020, contratado após se destacar pelo Volta Redonda, do Rio de Janeiro. O atacante permaneceu no clube até julho de 2021. No período, disputou 49 partidas, com 12 gols e duas assistências.