Chance de acesso do Ceará cai para 23% após derrota para Chapecoense, aponta UFMG

Antes do revés para o Verdão, a possibilidade de ascender à elite do futebol nacional era de 34%

Derrotado pela Chapecoense neste domingo, 15, o Ceará viu sua chance de acesso à Série A de 2025 diminuir para 23,2%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Antes do revés para o Verdão, a possibilidade de ascender à elite do futebol nacional era de 34%. Sexto colocado na tabela de classificação, o time alvinegro acumula 39 pontos até o momento, três atrás do primeiro clube do G-4, Sport.