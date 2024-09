Andrey lamenta derrota de virada do Ceará para Chape e projeta "final" contra o Coritiba

Na briga por uma vaga entre os quatro melhores colocados da Segundona, o Vovô volta a campo na quarta-feira, 18, diante do Coritiba, fora de casa

Volante do Ceará, Andrey comentou sobre a derrota de virada da equipe alvinegra para a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo, 15, pela Série B. Em entrevista pós-jogo, o atleta lamentou o resultado e preferiu focar na "virada de chave" que o time precisa para o próximo duelo, contra o Coritiba.

"Fora ou dentro de casa, nós temos que buscar a vitória. A gente ainda continua com a mesma (distância) para o G-4. Então temos que focar na decisão de quarta-feira contra o Coritiba, no Couto Pereira. Temos que trabalhar e ver o que fizemos de errado. Estávamos fazendo um bom jogo até a virada. Quarta-feira é outra final, é ganhar lá e entrar no G-4 de vez", disse.