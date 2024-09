Ceará empata com Ferroviário e avança à final do Campeonato Cearense Sub-20

No jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense Sub-20, ocorrido na manhã deste sábado, 14, Ceará e Ferroviário finalizaram em um empate de 2 a 2 no placar. Apesar da igualdade, o Vovô garantiu a vaga na final da competição pela vantagem no placar agregado. No confronto de ida, o Alvinegro de Porangabuçu havia vencido o time coral por 6 a 0.

Garantido na final do Estadual, o Ceará aguarda os duelos da outra chave para conhecer seu adversário. Neste domingo, 15, às 16 horas, Fortaleza e Juventus se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal.