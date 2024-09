Ceará pode terminar 26ª rodada na terceira colocação da Série B; veja cenários

Repórter do caderno de Esportes

Vovô ocupa atualmente na quinta colocação da tabela com 39 pontos somados em 25 partidas jogadas

Pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, o Ceará entra em campo neste domingo, 15, às 18h30min, na Arena Condá, em busca de confirmar ainda mais o bom momento vivido pela equipe. De quebra, a equipe comandada por Léo Condé pode figurar entre as quatro primeiras colocações do torneio.

A missão G-4 começa pelo desafio de vencer o Furacão do Oeste e, em caso de triunfo, alguns cenários podem colocar o Vovô até na terceira colocação do torneio ao final da 26ª rodada. Hoje, a equipe cearense ocupa a 5ª posição com 39 pontos.

Terceiro e quarto colocado respectivamente, Mirassol e Vila Nova não podem vencer para que o Vovô os supere em caso de vitória contra a Chapecoense. O Mirassol entrará em campo contra o Amazonas, nono colocado, neste sábado, 14, às 18 horas, enquanto o Vila Nova vai até o Gigantão das Avenidas, em Santa Catarina, enfrentar o vice-lanterna Brusque, também no sábado, mas às 17 horas.