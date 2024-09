Ceará não vence Chapecoense como visitante há 10 anos; veja retrospecto

Saulo Mineiro em atuação pelo Ceará contra a Chapecoense pela Série A 2021 Crédito: Israel Simonton / Ceará SC

O Ceará visita a Chapecoense neste domingo, 15, às 18h30min (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó–SC, visando dar continuidade ao momento positivo vivido na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisará superar o retrospecto negativo atuando em Santa Catarina contra o Verdão do Oeste. Em seis partidas em solo catarinense, apenas uma vitória, conquistada há 10 anos. O triunfo aconteceu em maio de 2014, pela Copa do Brasil. À época treinado por Sérgio Soares, o Alvinegro de Porangabuçu por 2 a 1, com gols do Bill. Desde então, foram quatro confrontos, com duas vitórias da Chapecoense e dois empates. A primeira partida realizada em solo catarinense aconteceu em 2013, com empate por 1 a 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro.