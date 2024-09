Chapecoense terá dois desfalques e um retorno para enfrentar Ceará

Na vitória por 2 a 0 contra a Ponte Preta, que encerrou a sequência sem vitórias da equipe catarinense, o zagueiro João Paulo e do lateral-direito Maílton receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática contra o Alvinegro de Porangabuçu.

A Chapecoense terá dois desfalques para enfrentar o Ceará no domingo, 15, na Arena Condá, em Chapecó–SC, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na vitória por 2 a 0 contra a Ponte Preta, que encerrou a sequência sem vitórias da equipe catarinense, o zagueiro João Paulo e do lateral-direito Maílton receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática contra o Alvinegro de Porangabuçu.

João Paulo e Maílton devem ser substituídos por Eduardo Doma e Marcelinho. Os atletas, inclusive, foram acionados por Gilmar Dal Pozzo no segundo tempo do duelo contra a Macaca.

O zagueiro Bruno Leonardo, por sua vez, é dúvida para o confronto. O zagueiro de 28 anos deixou o campo lesionado, aos 35 minutos da etapa final, para a entrada do volante Bruno Vinícius.