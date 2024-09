"Todas as batalhas daqui em diante são finais", diz Lourenço, do Ceará, sobre briga pelo acesso

Volante do Vovô revelou que o time alvinegro conversa sobre as chances de acesso à elite e, por isso, vai tratar os jogos restantes no certame como "finais".

Um dos destaques do Ceará na Série B, o volante Lourenço concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 10, em Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 97 do Vovô revelou que o time alvinegro conversa sobre as chances de acesso à elite e, por isso, vai tratar os jogos restantes no certame como "finais".

"Sempre conversamos (sobre acesso), ainda mais nesse período do campeonato. Estamos a três pontos do quarto colocado e a cinco do líder, mas eu levo jogo a jogo. O importante é pensar na Chapecoense. Agora é Chapecoense, depois Coritiba fora, Vila Nova em casa. Todas as batalhas daqui em diante são finais. A gente pode e vai trabalhar bastante para conseguir (acesso)", afirmou.