Destaque do Ceará, Erick Pulga alcança 20 participações em gols em 2024

Em 38 partidas, o camisa 16 registra 17 gols e três assistências. Aos 23 anos, o atacante lidera a artilharia do Ceará, tendo marcado diretamente 24,2% dos tentos do Alvinegro de Porangabuçu no ano

Vivendo a melhor temporada da carreira, o ponta-esquerda Erick Pulga alcançou a marca de 20 participações em gols pelo Ceará em 2024 ao marcar na vitória por 2 a 1 diante do Operário-PR, no domingo, 8, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nacionalmente, é o vice-artilheiro da Série B, ao lado de Anselmo Ramon, do CRB, e Dellatorre, do Mirassol, com oito tentos, atrás apenas de Caio Dantas, do Guarani, com nove.