Léo Condé valoriza atuação de De Lucca e destaca: "Taticamente é muito importante"

Titular em todas as partidas desde a chegada de Léo Condé ao Ceará, o volante Patrick De Lucca recebeu elogios do comandante pela atuação diante do Operário-PR, na vitória por 2 a 1, neste domingo, 8, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE. Na coletiva pós-jogo, o treinador exaltou a contribuição tática do meio-campista para o Alvinegro de Porangabuçu, citando o casamento com os companheiros de meio-campo — Lourenço, Richardson e Lucas Mugni.

Na visão de Condé, Patrick De Lucca será dificilmente visto pelo torcedor, mas pontuou a importância do volante para construir a fase ofensiva do Ceará e, de quebra, fortalecer o sistema defensivo, contribuindo ativamente com os zagueiros.

“Patrick é um jogador que está sempre bem posicionado para marcar e para iniciar as jogadas. A bola sempre passa por ele saindo dos pés dos zagueiros e dos laterais. Na fase defensiva, fecha bem os espaços. Talvez não seja aquele jogador que vai aparecer tanto para o torcedor, mas taticamente é muito importante, de muita qualidade. Em alguns momentos, damos liberdade para chegar na frente, como quase conseguiu fazer um gol (contra o Operário-PR). Mais uma boa atuação dele. Ele casa bem com o Lourenço, com o Richardson, com o Mugni. Consegue fazer a função de primeiro e segundo volante”, disse.