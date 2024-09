Próximo adversário do Ceará, Chapecoense volta a vencer na Série B após dez jogos

Além de ter voltado a vencer, o Furacão do Oeste segue invicto há quatro rodadas no campeonato. A equipe receberá o Vovô neste domingo, 15, na Arena Condá

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro se encerrou na noite dessa segunda-feira, 9, após dois confrontos restantes. Um deles, foi a partida entre Ponte Preta e Chapecoense, duelo que finalizou com vitória de 2 a 0 para a Chape. Próximo adversário do Ceará na Segundona, o Furacão do Oeste deu fim a uma longa sequência de dez jogos sem vencer.



A última vez em que a equipe de Dal Pozzo havia vencido na Série B foi na 14ª rodada, quando superou o Goiás em casa por 2 a 1 no placar. Agora, com o triunfo diante da Ponte Preta, a Chape deixa a vice-lanterna do campeonato e finaliza a rodada na 18ª colocação, com 25 pontos somados.