Ceará aumenta chances de acesso à Série A após vitória contra Operário-PR

O Ceará aumentou as chances de acesso à elite do Brasileirão ao vencer o Operário-PR por 2 a 1, no último domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, ocupando a 5ª colocação, o Alvinegro de Porangabuçu tem 34% de probabilidade de estar no G-4 ao término da temporada.

Com o encerramento da 25ª rodada para o Vovô, o Ceará está a três pontos do terceiro e quatro colocado, respectivamente. Caso vença a Chapecoense no domingo, 15, na Arena Condá, em Chapecó–SC, o Alvinegro de Porangabuçu poderá entrar na zona de acesso. Para isso, precisará torcer pelas derrotas de Mirassol e Vila Nova.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que alcançar 63 pontos, tem 98,9% de possibilidade de alcançar à Série A. Ou seja, restando 13 rodadas para o encerramento da divisão de acesso, o Ceará precisa de, no mínimo, sete vitórias e três empates.