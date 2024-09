Condé enaltece torcida do Ceará após vitória na Série B: "Realmente está do lado"

Após a vitória do Ceará, por 2 a 1, sobre o Operário-PR neste domingo, 8, o técnico Léo Condé concedeu uma entrevista coletiva e exaltou a importância da torcida do Vovô no resultado da partida. Na ocasião, o Alvinegro registrou o maior público da Série B 2024 e triunfou com gols de Aylon e Erick Pulga.

"Quero destacar que, no final da partida, foi fundamental a participação do torcedor que veio em grande número, o maior público da Série B até aqui", enalteceu.

Na reta fina do confronto, o Ceará tentava administrar a vantagem de dois gols, mas via o ímpeto do adversário aumentar, chegando a diminuir o placar com Daniel Lima. Naquele momento, Condé analisou que a torcida foi crucial na manutenção do resultado, apoiando os jogadores do alvinegro e pressionando os adversários, até mesmo no momento da confusão.

"[O torcedor] veio até aqui e mostrou que realmente está do lado da equipe. A gente precisa muito disso para essa reta final. O torcedor não deixou a equipe baixar a guarda, continuou incentivando e vibrando", completou.