Erick Pulga marca na vitória do Ceará e assume vice-artilharia da Série B

O atacante Erick Pulga segue sendo decisivo para o Ceará. Na tarde deste domingo, 8, o atleta de 23 anos balançou as redes mais uma vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, pela 25ª rodada da Série B. Com o gol, Pulga chegou a 8 tentos na competição, assumindo a vice-artilharia do torneio. O resultado fez o Vovô encostar no G-4, agora com 39 pontos.

Com mais de 40 mil torcedores na Arena Castelão, o Ceará garantiu três pontos importantes. Além do gol de Erick Pulga, Aylon também marcou, somando 15 gols da dupla no campeonato. Pelo lado do Operário, Daniel Lima descontou.

Após o apito final, Erick celebrou a atuação e a vitória suada. "Fico muito feliz pelo resultado e pela entrega de todos nós. O jogo foi muito difícil. A gente fez o que vinha treinando durante a semana. A equipe se doou muito dentro de campo e a gente conseguiu o resultado positivo", afirmou o atacante.