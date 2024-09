Zagueiro do Operário reclama da arbitragem na derrota para o Ceará: "O juiz foi frouxo"

A derrota do Operário-PR para o Ceará, por 2 a 1, na tarde deste domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B , foi marcada por um episódio de confusão e reclamações acaloradas. O zagueiro Willian Machado, do time paranaense, não poupou críticas ao árbitro Arthur Gomes Rabelo, após o apito final. Segundo ele, o juiz "foi frouxo" ao não expulsar Matheus Felipe, zagueiro do Ceará, em um lance que poderia ter mudado o rumo do jogo.

O clima da partida esquentou nos acréscimos, quando o goleiro Rafael Santos, do Operário, foi expulso aos 51 minutos ao parar um contra-ataque cearense que poderia resultar no terceiro gol. O arqueiro ficou indignado com a decisão, o que gerou o primeiro ato de uma sequência de desentendimentos.

Saulo Mineiro, atacante do Ceará, já havia recebido cartão amarelo e, ao comemorar perto do adversário expulso, foi considerado provocador pela arbitragem e também foi expulso com o segundo cartão.

A situação gerou uma confusão no gramado, envolvendo empurrões entre os jogadores dos dois times. Daniel Lima, do Operário, e David Ricardo e Jean Irmer, do Ceará, receberam cartões amarelos por conta do tumulto. Fora de campo, a situação continuou a escalar, com Saulo Mineiro e Maxwell, atacante do Operário que havia sido substituído, trocando farpas.