Presidente do Ceará rebate Herbet Santos: "Não precisa colocar cargo à disposição"

Questionado sobre a possibilidade de concorrer a eleição de dezembro, para o triênio de 2025–2027, João Paulo Silva foi enfático ao dizer que, no atual momento, está focado em recolocar o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro

Alvo do presidente do Conselho Deliberativo, o dirigente do Ceará, João Paulo Silva, voltou a rebater Herbet Santos, após o mandatário prometer colocar o cargo à disposição para que o chefe do executivo acrescentasse ao estatuto a emenda para permitir o voto do sócio-torcedor no pleito de dezembro.

Em contato com o Esportes O POVO, João Paulo Silva reafirmou que Herbet Santos conduz erradamente o imbróglio entre situação e oposição e disse não haver necessidade de colocar o cargo à disposição, mas de conversar com os conselheiros para a emenda ser acrescentada ao estatuto.

“O presidente do conselho está mais uma vez conduzindo o processo de forma errada. Ele não precisa colocar cargo a disposição, ele precisa fazer o que nunca fez, conversar com os conselheiros, pois quem vai decidir isso é o colegiado do conselho e não o presidente da executiva”, disse João Paulo Silva.