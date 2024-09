Presidente de torcida organizada do Ceará é afastado após investigação sobre conflitos em estádios

Reunião entre MP, Ceará, Polícia Militar e Civil e integrantes da torcida organizada Crédito: Divulgação/Ministério Público

O presidente de uma das torcidas organizada do Ceará, Jeysivan Carlos, conhecido como Jey, foi afastado de sua função por 90 dias após solicitação do Ministério Público (MP) em meio à investigação sobre envolvimento em conflitos e tumultos antes e depois das partidas de futebol. Em uma reunião na última terça-feira, 3, envolvendo o Núcleo de Defesa do Torcedor (Nudtor) do MP, Ceará Sporting Club, Polícia Militar do Ceará e integrantes da torcida organizada, foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e definida uma diretoria interina para assumir o comando durante o tempo de ausência do presidente afastado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nova comissão, chefiada por Régis Alves Pires e composta por Francisco Wesley Paulo da Silva Lima, José Mateus de Assis Gomes e Felipe Aires da Silva, adotará medidas necessárias para prevenir e comunicar sobre eventuais conflitos dentro e fora dos estádios e outros locais públicos para as autoridades, além de manter uma boa relação com o MP do Ceará, com a diretoria do Ceará Sporting Club e com a Companhia de Eventos.

Pronunciamento oficial da torcida organizada Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 6, a torcida organizada do Ceará reafirmou “seu compromisso em colaborar plenamente com as autoridades e permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se façam necessárias”. Confira nota na íntegra: Nota divulgada pela Cearamor "A Diretoria da nossa torcida organizada informa que, em atendimento ao pedido do Ministério Público do Ceará, o atual presidente da nossa torcida, será afastado de suas funções enquanto prosseguem as investigações de um processo que corre na justiça. Por solicitação do Ministério Público, a representação legal da torcida será conduzida por uma comissão formada por membros da diretoria durante esse período.

A Diretoria reafirma seu compromisso em colaborar plenamente com as autoridades e permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se façam necessárias". Operação “Apito Final” O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), deflagrou a segunda fase da operação “Apito Final”, que investiga a participação de integrantes de torcidas organizadas em conflitos e tumultos. A ação conta com o apoio das Polícias Civil e Militar do Estado do Ceará. O Nuinc apontou envolvimento de membros das principais torcidas organizadas vinculadas aos times do Ceará e Fortaleza em brigas antes e após as partidas.