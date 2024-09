CBF define arbitragem para Ceará x Operário; confira escalação

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) divulgou nessa quinta-feira, 5, a escalação de arbitragem que comandará a partida entre Ceará e Operário, válida pela 25ª rodada da Série B. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão. O jogo já conta com mais de 30 mil torcedores confirmados.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo será apitado pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo (ES), que terá como assistentes em campo Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Pedro Amorim De Freitas (ES). No comando do VAR, a partida contará com Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) e Vitor Carmona Metestaine(SP) como assistente.