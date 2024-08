Texto-base do novo estatuto do Ceará é finalizado e mira aprovação do voto para sócio

Bandeira do Ceará hasteada no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O novo texto-base para o novo estatuto do Ceará foi finalizado pela Comissão Estatutária Temporária nessa quarta-feira, 31. Formada por seis conselheiros do clube, a comissão responsável pela reedição do documento foi estabelecida em acordo entre a presidência do Conselho Deliberativo e a presidência da Diretoria Executiva no fim de junho. Finalizado, o documento passará por uma última revisão antes de ser entregue para análise dos demais membros do Conselho Deliberativo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após encaminhado para todos os conselheiros, o texto será novamente submetido a votação em Assembleia Geral em data a ser definida.