Ceará confirma mais de 25 mil torcedores para duelo contra Operário-PR pela Série B

A expectativa é de que mais de 30 mil torcedores compareçam à Arena Castelão no embate de domingo, que pode deixar o Vovô a um ponto do G-4 da Série B em caso de vitória

O Ceará divulgou nesta quinta-feira, 5, que mais de 25 mil torcedores estão confirmados para o duelo diante do Operário-PR, no domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE.

O montante corresponde a número de ingressos comercializados e de check-ins realizados. Os sócios-torcedores do Ceará tem até o dia do confronto para confirmarem presença no confronto, seja virtual ou presencialmente.

Para quem não é associado, os bilhetes estão sendo vendidos nas lojas do Ceará, nos shoppings e na sede e virtualmente, via o site vozaotickets.com, a partir de R$ 15. Para a partida, o Alvinegro de Porangabuçu disponibilizou sete setores do Castelão: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.