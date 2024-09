Léo Condé valoriza empate fora de casa e projeta G-4: "Esperamos entrar o quanto antes"

Enfrentando o Amazonas fora de casa pela 24ª rodada da Série B, o Ceará saiu atrás no placar e conseguiu empatar ao fim do jogo com um gol de Jorge Recalde. Com o ponto somado, o Vovô fica somente a três de distância da zona de acesso. Em coletiva pós-jogo, o técnico Léo Condé analisou o desempenho de sua equipe e falou sobre as expectativas em relação à vaga no pelotão da frente do certame.



“De dez pontos disputados, conseguimos conquistar sete, o que é muito importante neste momento da competição. Esperamos entrar no G-4 o quanto antes, mas o mais importante é conseguirmos ter uma evolução de performance fazendo boas partidas, e tenho certeza que, mais cedo ou mais tarde, vamos atingir essa meta”, analisou o treinador alvinegro.