Calor em Manaus? David Ricardo prevê desgaste contra o Amazonas, mas avisa: "Eu sou do Piauí"

No domingo, 1º, o Ceará vai enfrentar o Amazonas sob forte calor em Manaus (AM), em jogo da 24ª rodada da Série B 2024. De acordo com o site AccuWeather, a previsão do tempo para a capital durante a partida é de 36ºC.

Diante do cenário adverso, o zagueiro David Ricardo afirmou ao Esportes O POVO que o time está ciente do desgaste físico. A bola vai rolar às 15 horas (horário local) e 16 horas (de Brasília).

"Sobre o calor, eu sou do Piauí (risos). Eu acredito que lá em Manaus não faça mais calor que o Piauí não. Lá é 40 graus todo dia, a noite é suando. Mas sabemos que vai ser difícil. Eu particularmente nunca joguei lá, estamos no preparando, sabemos que vai ser muito desgaste", disse o zagueiro em entrevista exclusiva nesta sexta-feira, 30.