Previsão do tempo aponta 36ºC em Manaus durante jogo entre Amazonas e Ceará

Isso porque, de acordo com o site AccuWeather , a previsão do tempo para Manaus durante a partida é de 36ºC . A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o início do embate para 15 horas (horário local) e 16 horas (de Brasília).

Na briga por uma vaga no G-4 da Série B, o Ceará visita o Amazonas neste domingo, 1º, em jogo da 24ª rodada da competição nacional. O duelo será realizado na Arena da Amazônia e deve contar com forte calor.

Quinto colocado na tabela, o Vovô tem 35 pontos somados, quatro a menos que o quinto lugar, Vila Nova. Em caso de vitória ante a Onça, o time alvinegro pode colar anda mais na zona de acesso à Série A da próxima temporada.

Amazonas defende invencibilidade em casa

A Arena da Amazônia, em Manaus–AM, tem sido fundamental para a campanha de recuperação do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, adversário do Ceará no domingo, 1°, pela 24ª rodada. A equipe de Rafael Lacerda não perde há quatro partidas atuando em solo amazonense e, em 2024, registra 60% de aproveitamento atuando em casa.



Ocupando a 12ª colocação, com 31 pontos, o Amazonas só perdeu um dos últimos oito jogos disputados na Série B. Do total, quatro foram em casa, com o Aurinegro registrando três vitórias e um empate. A última derrota como mandante aconteceu no dia 8 de julho, contra o Vila Nova, pela 14ª rodada.