"Um vai somar com o outro", diz João Pedro sobre fazer dupla com David Ricardo no Ceará

Em entrevista de apresentação nesta quarta-feira, o camisa 3 do Vovô celebrou a estreia e, de quebra, falou sobre a oportunidade de formar, ao lado de David Ricardo, uma das zagas mais jovens da Série B do Campeonato Brasileiro, demonstrando entusiasmo ao performar ao lado do piauiense.

“Estou muito feliz, meu objetivo era vir para ter mais minutagem […] Era um jogo muito importante e consegui entrar para contribuir com a equipe, não sofremos gols e o mais importante (conquistamos) a vitória […] No intervalo, quando o Ramon (Menezes) saiu, me desejou boas-vindas, me desejou boa estreia. O David mesmo me deu umas dicas também. Me acolheram bem, estão me ajudando”, iniciou o defensor.

“Creio que a juventude tem seu momento, sua hora. Temos nossas experiências, óbvio que ganharemos muito mais ao longo dos anos, mas temos nossas especialidades. Um vai somar com o outro para agregar com o grupo”, complementou João Pedro.