João Pedro revela apoio de elenco e Léo Condé em estreia no Ceará: "O grupo me abraçou"

João Pedro foi apresentado no Ceará na tarde desta quarta-feira, 28. Crédito: Reprodução/Vozão TV

"Até mesmo no intervalo, quando o Ramon saiu me deu uma dicas, desejou boa estreia. O David também. Eu vim para ajudar e eles me acolheram" relembrou João Pedro, que entrou no gramado na vaga de Ramon.

O mineiro também enfatizou a ajuda de Léo Condé, que, segundo ele, buscou passar tranquilidade para a sua primeira aparição, justamente frente ao torcedor. "O Léo me passou muita tranquilidade. Disse para entrar tranquilo, seguro, e foi o que eu tentei fazer".