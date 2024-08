Zagueiro João Pedro cita motivos de acerto com Ceará e ajuda de Rafael Ramos

Além de destacar com uma oportunidade na carreira, o defensor relembrou que esta foi a segunda tentativa do Vovô de lhe contratar. "Vejo como uma oportunidade na minha carreira. Já existiu um interesse passado, mas não teve sucesso na negociação. Quando teve o desejo, não pensei duas vezes. Ajustamos os detalhes que tínhamos para ajustar".

"Vim com muita vontade para poder ajudar. Via com bons olhos, como minutagem, é um clube grande, que me acolheu bem”, completou João Pedro.

"É uma grande oportunidade na minha vida, de poder mostrar, de ganhar minutagem. Creio que o Corinthians está observando, sim. Ontem recebi uma mensagem do diretor do clube me parabenizando, dizendo que está me acompanhando. Fico muito feliz e espero cada dia mais evoluir e crescer", pontuou.



Contribuição de Rafael Ramos em sua chegada

Em Porangabuçu, João Pedro irá reencontrar um velho conhecido: Rafael Ramos. O lateral-direito também pertence ao Corinthians e está por empréstimo no Ceará. O camisa 3 revelou que o português contribuiu na sua chegada.

"Conversei com o Rafael Ramos antes de acertar, perguntei como era o clube, o grupo. Disse que era muito bom e falou para vir porque iria ajudar bastante. Conversei com o Léo (Condé) também, disse que ia ter minutagem e me chamou atenção e eu vim", admitiu.