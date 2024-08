Ceará precisa conquistar 32 pontos em 15 partidas para retornar à Série A, diz professor da UFMG

Colado no G-4 da Série B com 35 pontos, o Ceará precisa ter um rendimento de 71% em 15 partidas para retornar à Série A. O Esportes O POVO entrou em contato com o professor Gilcione Nonato, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que explicou que a equipe que atingir 67 pontos, provavelmente, garantirá vaga na elite do Brasileirão em 2025.

Restando 15 rodadas para o encerramento da divisão de acesso, o Ceará precisaria registrar, no mínimo, nove vitórias e seis empates. Para o sonho seguir vivo até o final da competição, Gilcione Nonato destacou que será necessário melhorar o desempenho como visitante e manter a performance como mandante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Ceará é um dos candidatos a ocupar uma das vagas. E para garantir essa vaga, o Ceará deverá ter pelos menos 61 pontos, para terminar com reais chances. Caso termine com 61 pontos, terá 90% de chances de classificação. Com 67 pontos, o acesso estará praticamente garantido”, iniciou o profissional.