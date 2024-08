Pilar do meio-campo do Ceará, Mugni cresce na marcação e ajuda defesa alvinegra

A mudança posicional resultou em um atleta com menos participações em gols — comparado ao final do primeiro turno, quando registrou quatro assistências em seis partidas —, mas trouxe mais consistência coletiva para o Ceará

Pilar de sustentação do meio-campo do Ceará, o meio-campista Lucas Mugni passou a ser protagonista em aspectos defensivos. A contribuição do camisa 10 resultou em um time mais compacto e coeso, capaz de impedir o avanço adversário, sobretudo por dentro.

O argentino de 32 anos passou a atuar mais recuado e, com bola, cai mais pela esquerda, para trabalhar diretamente com Erick Pulga. A mudança posicional resultou em um atleta com menos participações em gols — comparado ao final do primeiro turno, quando registrou quatro assistências em seis partidas —, mas trouxe mais consistência coletiva para o Ceará. Defensivamente, registra, em quatro confrontos no returno, 22 desarmes, quatro interceptações, um corte e uma finalização bloqueada e 34 duelos ganhos (64,1%).

“Agora jogando de segundo, ele aparece mais em zonas onde consegue ter posses mais longas, mais confortáveis, ao mesmo tempo precisa entregar vantagem para os companheiros mais adiantados. Fica mais longe do gol, porém consegue enxergar mais do adversário e dos companheiros. É um desafio de tentar ser mais agressivo com a bola, manipular o adversário para entregar a bola com tempo e espaço para os companheiros, saber por onde é mais interessante avançar”, explicou Kleyton Sampaio, analista de desempenho do Lucas Mugni.