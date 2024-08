Léo Condé elogia Saulo após vitória do Ceará e destaca: "Entrega não pode faltar nunca"

Após a vitória do Ceará sobre o Novorizontino na noite desta segunda-feira, 26, com gol de Saulo Mineiro, o técnico Léo Condé exaltou o comprometimento do atacante e levou a ideia de entrega em campo ao time inteiro do Alvinegro para buscar o acesso na Série B. Além disso, destacou a importância de uma equipe sólida, que consiga sustentar maus momentos de jogadores importantes.

O treinador ressaltou que entende as críticas da torcida quando ao atleta nos momentos em baixa, assim como para outros jogadores, mas pediu paciência: "Em alguns momentos vai ocilar. Não só ele, como o Aylon também, que agora vem fazendo muitos gols [...] Ele também vai falhar. Faz parte, é do ser humano, do atleta".

"Eu falei com os atletas antes e após o jogo. É uma competição que a gente conhece bem, que a gente sempre vai tentar ofertar o melhor jogo, tentar vencer bem, mas vai ter dia que as coisas não vão se encaixar com as características do adversário e, se não conseguir fazer um bom jogo do ponto de vista técnico e tático, a entrega não pode faltar nunca", finalizou.

Pela frente, o Ceará enfrentará o Amazonas, neste domingo, 1°, pela 24° rodada do torneio nacional. A partida acontecerá em Manaus, às 16 horas.