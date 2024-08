Ceará acerta contratação do meia Rafinha, ex-Tombense, por empréstimo até o fim da Série B

O meia é a sexta contratação do Vovô para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da Série B 2024. Trata-se do meio-campista Rafinha, que atuou pelo Tombense na Série C deste ano. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador vai chegar ao Vovô por empréstimo até o fim da Segundona. No contrato, há ainda uma opção de compra.

Nesta temporada, ele entrou em campo em 27 oportunidades pelo time mineiro e assinalou quatro gols, além de duas assistências. O meia de 24 anos também acumula passagens por Grêmio e Capivariano.