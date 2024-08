Léo Condé projeta partida contra Amazonas: "Muito difícil jogar lá"

O treinador do Ceará , Léo Condé, concedeu uma coletiva na noite desta segunda-feira, 27, após a vitória do Alvinegro de Porangabuçu, por 1 a 0, sobre o Novorizontino , atual líder da Série B. O triunfo, com gol de Saulo Mineiro na reta final da partida, deu os três pontos e colocou o Vovô em uma sequência de vitórias – na última rodada havia vencido o CRB por 2 a 0, em Maceió.

Para o treinador, a somatória de pontos é o mais importante para o Vovô, que agora está a quatro pontos da zona de acesso para a Série A.

“Mas a gente espera trabalhar bem, continuar sempre pontuando. Independente da colocação, a gente precisa estar sempre ali próximo, quem sabe daqui a pouco entrar no G4 e no sprint final, que é onde decide o campeonato, nas seis sete rodadas finais, estar nesse bolo”, pontuou.



A bola rola às 16 horas do próximo domingo, 1°, em compromisso que marca a 24° rodada da Série B. As equipes se enfrentam no estádio municial Carlos Zamith, com capacidade para 6.500 pessoas.