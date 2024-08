Série B: assista aos melhores momentos de Ceará 1x0 Novorizontino

Com gol de Saulo Mineiro, o Alvinegro bateu a equipe paulista por 1 a 0 e segue na luta pelo acesso à Série A de 2025

O Ceará venceu o Novorizontino por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 26, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro e subiu para 5ª posição do torneio, se mantendo firma na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro em 2025.

