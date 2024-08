"O Ceará é sempre na raça", diz Saulo após vitória sobre o Novorizontino

Com requintes de emoção, o Ceará venceu o Novorizontino por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 26, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série B e segue firme na luta pelo acesso à Série A de 2025. O autor do gol vitorioso foi Saulo Mineiro, de pênalti, já nos minutos finais.

Depois do confronto, na saída do campo, o camisa 73, que foi um dos jogadores mais participativos do time no duelo frente ao paulistas, elogiou o adversário e exaltou a vontade do Vovô em sair com a vitória. "Não enfrentamos qualquer equipe. Não a toa estão brigando também (pelo acesso). É um jogo chato de se jogar, o Castelão é abafado, as duas equipes se sentiram".