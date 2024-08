Rafael Ramos e Matheus Felipe desfalcam Ceará contra Novorizontino pela Série B

Quem também está sob os cuidados do departamento médico do Vovô pela terceira partida consecutiva, é o volante Lourenço. O meio-campista segue em tratamento fisioterápico contra uma luxação acromioclavicular à direita

O lateral-direito Rafael Ramos e o zagueiro Matheus Felipe desfalcarão o Ceará nesta segunda-feira, 26, contra o Novorizontino, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Rafael Ramos apresentou quadro de virose e não esteve entre os relacionados de Léo Condé para o confronto. Raí Ramos substituirá o lateral-direito.

Matheus Felipe, por sua vez, está em recuperação no Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP) após ser diagnosticado com edema muscular na coxa direita. A dupla de zaga será formada por Ramon Menezes e David Ricardo.