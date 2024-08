CBF divulga tabela detalhada da 25ª a 30ª rodada da Série B; veja jogos do Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais seis rodadas do Ceará na Série B, com data, horário, local e transmissão. Entre a 25ª e 30ª rodada, o Alvinegro de Porangabuçu duelará contra Operário-PR, Chapecoense, Coritiba, Vila Nova, Brusque e Sport, respectivamente.

Das seis partidas, apenas o duelo contra o Brusque, no dia 27 de setembro, não será transmitido pelo Canal GOAT, no YouTube. O Premiere, pay-per-view da TV Globo, transmitirá todos os embates do Vovô.

As partidas são decisivas para o Vovô continuar sonhando com o retorno à elite do Brasileirão. Atualmente, com 32 pontos, ocupa a 8ª colocação, mas pode aumentar a pontuação caso vença o Novorizontino nesta segunda-feira, 26, pela 23ª rodada.