Decisivo contra Novorizontino, Saulo Mineiro volta a marcar pelo Ceará após um mês

Decisivo para o Ceará na vitória contra o Novorizontino nesta segunda-feira, 26, o atacante Saulo Mineiro voltou a marcar após um mês. Diante do Tigre, assinalou, de pênalti, aos 41 minutos do 2° tempo, o oitavo gol em 2024.

Saulo Mineiro havia marcado pela última vez contra o Botafogo-SP, no triunfo por 4 a 1, no dia 25 de julho. Contra América-MG, Guarani, Goiás, Mirassol e CRB-AL, respectivamente, passou em branco.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, marcou pela sexta vez, igualou Aylon na vice-artilharia do Alvinegro de Porangabuçu na competição, atrás apenas de Erick Pulga, com sete.