Dono do melhor ataque, Ceará tem média superior a 15 finalizações por jogo na Série B

Saulo Mineiro é destaque do Ceará na campanha da Série B 2024 Crédito: LUCAS EMANUEL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Ao todo, o Ceará já marcou 35 gols no torneio nacional. À título de comparação, com apenas 22 jogos, o Vovô precisa de apenas mais cinco tentos para igualar a marca atingida ao término da competição em 2023. O Alvinegro tem apresentado um jogo vertical, que explora bastante os lados do campo com seus pontas, em especial Erick Pulga, as jogadas aéreas e finalizações de fora da área. Em relação ao último ponto, por exemplo, o Vovô tem dois dos três atletas que mais finalizam: Pulga e Saulo Mineiro, com 2,9 finalizações por jogo cada. Assim, os cruzamentos na área também são frenquentes, em especial quando o time cearense sente dificuldades para tirar seu marcador do zero. Pela alta quantidade de tentativas, o Ceará já soma a maior média de cruzamentos, com 6,1 por jogo, ao lado do Santos, que tem o mesmo número.