Aylon diz que Ceará precisa aproveitar crise do CRB na Série B para voltar a vencer

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Tivemos pouco tempo de preparação. É mais priorizar o descanso, recuperar todo mundo do último jogo, tivemos que correr bastante atrás, chegamos a empatar, mas sofremos a derrota no final. Foi bem desgastante, mas estamos focando bastante na recuperação para termos forças para recuperarmos os pontos que perdemos em casa”, iniciou.

O Ceará visita o CRB nesta quarta-feira, 21, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, focado em aproveitar o momento de crise do adversário na Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva pré-jogo, Aylon pontuou a necessidade de recuperar os pontos perdidos em casa.

Aylon ainda celebrou o momento individual vivido no Vovô, com quatro gols nos últimos cinco jogos. Ele atribuí, também, ao coletivo, que tem criado oportunidades para os atacantes finalizarem.

“Jogamos três vezes contra eles esse ano, é um adversário que marca individual. É complicado de achar espaço contra eles. Precisamos saber aproveitar esse momento deles, que não é muito favorável, e ter calma, paciência, movimentar bastante. É um jogo que temos que saber crias os espaços para conseguirmos fazer infiltrações na defesa adversária, para criarmos o tanto de chances que criamos no último jogo e, assim, finalizar melhor as jogadas”, concluiu.

“É muito pelo meu posicionamento em campo, mais centralizado, facilita para mim, me ajuda bastante estar mais perto da área, do gol. As bolas estão sobrando na área também para poder finalizar. Claro que o esforço de todo o grupo, as bolas estão chegando bastante, cruzamentos na área, conseguimos criar bastante”, finalizou.

No duelo diante do Mirassol, compôs o meio-campo ao lado de Patrick De Lucca e Lucas Mugni. Contra o CRB-AL, o camisa 11 deve ser reposicionado como centroavante. O setor ofensivo deve completado por Saulo Mineiro e Erick Pulga.