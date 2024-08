Presidente do Ceará avalia trabalho de Condé, destaca melhora e projeta evolução

Léo Condé está no Vovô há cerca de um mês Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

“O que a gente percebe é uma consistência tática melhor no elenco. Tanto que conseguimos conquistar, nos últimos quatro jogos, 10 de 12 pontos disputados. Isso acaba dando uma confiança melhor para o time. É um treinador que conhece a competição, é o atual campeão da Série B. Acredito que a equipe vai evoluir muito mais com um tempo maior de trabalho”, disse o mandatário João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao O POVO. O treinador havia colocado como meta do Ceará encerrar o primeiro turno da atual edição entre os dez primeiros colocados, com mais de 27 pontos. Para isso, precisou emplacar uma sequência sem derrotas, com três vitórias e um empate. Neste período, enfrentou adversários diretos — Avaí e América-MG — e equipes que brigam contra o rebaixamento — Botafogo-SP e Guarani.